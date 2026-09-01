Ricardo Montaner anuncia una fecha más en Miami a comienzos del 2027

- El cantautor Ricardo Montaner hizo historia este fin de semana en Miami al presentarse ante un público que lo ovacionó de principio a fin en un concierto donde abundaron risas, lágrimas, vivencias y por supuesto: música. Tan pronto Montaner pisó el escenario y emitió sus primeras notas, el Kaseya Center se convirtió en una catedral con un coro masivo y monumental que lo acompañó a pulmón abierto, canción tras canción, sin tregua alguna.

El recinto vibró de pared a pared en una noche de emoción compartida que cruzó generaciones, con estribillos que se volvieron himnos y ovaciones de pie que sellaron cada capítulo del show.

A lo largo de la noche, el público viajó por distintas etapas de una carrera que ya forma parte de la memoria sentimental de millones de seguidores en el mundo.

En un momento dado, hubo un homenaje entrañable a Venezuela, acompañado por Jorge Luis Chacín, Yasmil Marrufo y la agrupación SanLuis, para recorrer clásicos de Simón Díaz, el Alma Llanera y la gaita zuliana, recibido con una ovación prolongada.

La participación de Evaluna y Camilo para cantar junto a Montaner el éxito musical “Si tuviera que elegir”, añadió un pulso íntimo y familiar que redobló la emoción en el venue.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Montaner expresó su asombro y gratitud al comprobar que, después de más de cuarenta años de canciones, el público sigue “comprando entradas” y llenando un estadio para escucharlo.

Con la voz quebrada y lágrimas que le impedían hablar, Montaner recibió la respuesta inmediata de la audiencia que confirmó el vínculo inquebrantable que lo une a sus seguidores.

Con el Kaseya Center a tope y un repertorio coreado de principio a fin, la noche quedó instalada como un hito: SOLD OUT en Miami y un testimonio de vigencia, familia y memoria colectiva.