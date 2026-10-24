Ricardo Gago será el abanderado de las fiestas patrias del 3 de noviembre

El trabajo de conservación de iglesias históricas y del patrimonio religioso del país llevó a Ricardo Gago Salinero a ser escogido como abanderado oficial de las festividades patrias del próximo 3 de noviembre, por designación del presidente de la República, José Raúl Mulino, informó el Ministerio de la Presidencia.

Gago Salinero está al frente del Comité Arquidiocesano de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo (Caica), desde donde ha impulsado durante más de diez años la recuperación de edificaciones religiosas de gran valor histórico para Panamá.

Entre los proyectos en los que ha participado figuran los trabajos de restauración de la Catedral Metropolitana, la iglesia San Francisco de Asís y el templo San Felipe Neri, ubicados en el Casco Antiguo de la capital.

Su labor también se extiende a la provincia de Colón, donde coordina la restauración de la iglesia San Felipe de Portobelo, que alberga la imagen del Cristo Negro, además de la capilla San Juan de Dios y las áreas que las rodean. Esta designación para encabezar los trabajos se produjo en septiembre de 2024.

El nombramiento se enmarca en las actividades conmemorativas de la separación de Panamá de Colombia, ocurrida el 3 de noviembre de 1903.