Cultura

Rescata la historia con teatro inmersivo

Rescata la historia con teatro inmersivo
Cortesía | Maritza Vernaza es una artista polifacética, dirige, produce y actúa. Ademas, es la fundadora de Malamaña Teatro, una productora que realiza obras inmersivas.
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ML | Participantes del proyecto.
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Cristobal cmc
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Rescata la historia con teatro inmersivo
Cortesía | Parte del elenco de “Tambores del Castillo”.
Zulema Emanuel
05 de octubre de 2026

Con tres décadas en la escena artística tras su debut protagónico en 1996, la actriz, directora y productora panameña Maritza Vernaza continúa revolucionando las artes escénicas en Panamá a través de Malamaña Teatro.

Desde la creación de su productora en 2021, Vernaza ha apostado por el teatro experimental e itinerante en espacios alternativos, como autobuses o zonas históricas, rompiendo los esquemas tradicionales.

“Cuando vi otro tipo de teatro en Brasil entendí que el teatro no tiene límites. Para mí es más divertida mi profesión en tanto más retos tengo, explorando formatos que nos permiten acercar la historia a la gente de una forma viva y diferente”, compartió la artista sobre su vocación y visión creativa.

Su más reciente reto, “Tambores del Castillo”, es un recorrido turístico teatralizado e inmersivo que se presentará del 18 de octubre al 22 de noviembre en el histórico Castillo de San Lorenzo, en Colón. El proyecto, ganador del programa Innova Panamá 2025 de la Senacyt en la categoría de Industrias Creativas y Turismo Cultural, combina la dramaturgia, el patrimonio y la música con el código Congo. “No le llamamos obra de teatro convencional, sino una experiencia sensorial inmersiva que usa la música para transmitir la historia”, detalló la directora.

Malamaña Teatro abre nueva convocatoria

ml | Tras el desarrollo del proyecto Voces de Colón en el Castillo de San Lorenzo, Maritza Vernaza anunció que el modelo de formación teatral e historia local se trasladará a Portobelo. Como parte del proyecto ganador del programa Innova Panamá de Senacyt, la iniciativa busca reclutar a nuevos talentos del área para capacitarlos e integrarlos como protagonistas de un próximo montaje itinerante.

Datos Biográficos

Maritza Vernaza es actriz, performer, psicóloga, gestora cultural y locutora. Empezó en la actuación en 1996 y ha participado en diversas películas.

Como performer y actriz se caracteriza por la exploración de temas como identidad, patrimonio.

“Para mí es más divertida mi profesión en tanto más retos tengo”, contó la actriz sobre las obras inmersivas.

“Me gustaría hacer una obra de teatro en una piscina o dirigir en un búnker”, afirmó Maritza Vernaza.

Una gran oportunidad para los jóvenes

Z.Emanuel | El montaje de “Tambores del Castillo” destaca por su impacto social, al integrar como elenco principal a jóvenes talentos del distrito de Colón, reclutados en audiciones desde marzo para formarse en actuación y dirección. “Para la mayoría es su primera vez actuando. No buscábamos actores de carrera, sino jóvenes extrovertidos con un elemento en común: orgullo por su provincia, interés por su patrimonio y curiosidad por expresarse a través del arte”, enfatizó Maritza Vernaza.

Con un aforo de 25 a 50 personas por función, la tarifa de $60 incluye el transporte ida y vuelta desde Panamá hacia San Lorenzo y el recorrido por su centro de visitantes. Las entradas se pueden adquirir en el sitio malamaña.org (preventa hasta el 15 de octubre).

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