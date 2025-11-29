Reik y Gabito Ballesteros fusionan pop y corridos tumbados en su sencillo “Viernes”

Reik sorprende a su público con una seductora colaboración junto a la estrella de los corridos tumbados, Gabito Ballesteros. En “Viernes”, Reik y Ballesteros tienden un puente musical entre sus mundos mediante una fusión hipnótica de pop latino, R&B y trap, que oscila entre la sensualidad y la oscuridad de un amor no correspondido.

Este lanzamiento forma parte de la constante exploración del trío pop por expandir su sonido más allá de la balada, atrayendo a nuevas audiencias y demostrando su versatilidad artística.

La nueva colaboración reafirma el interés de Reik por explorar el diverso terreno de la Música Mexicana contemporánea, un camino que han recorrido con éxito en años recientes. El grupo continúa con la tendencia marcada por su sencillo “La del Primer Puesto”, lanzado en julio de 2025 junto al cantante Xavi.

Además, el trío ya había incursionado con anterioridad en el regional mexicano, colaborando en 2021 con Christian Nodal en la exitosa canción “Poco”, que formó parte del EP “Lo Más Romántico de...”.

Con “Viernes”, Reik no solo suma un nuevo éxito a su repertorio, sino que también enriquece su próximo proyecto discográfico, TQ+, el cual está programado para ser lanzado en diciembre de 2025.