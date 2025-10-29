Reggaetón, trap y R&B en “Pensándote”, el lanzamiento inaugural de High Ground Music

Los artistas Fonta, ØKAYYY y Baby Fino se unen para presentar “Pensándote”, el primer lanzamiento oficial de la disquera High Ground Music.

Producida por HYDRO, Daniel Giorr y KJ Assad, la canción es una mezcla perfecta de reggaeton, trap y dancehall con elementos de R&B, que retrata esa sensación adictiva de no poder sacar a alguien de la cabeza, igual que el ritmo que domina este tema.

De la mano de High Ground Music “Pensándote” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con las distintas voces de cada artista sobre un beat hipnótico, “Pensándote” destaca por su mezcla de estilos y por una producción que rompe con lo predecible dentro del género. Bajo la producción ejecutiva de las mentes detrás de High Ground Music, Federico Carmona, KJ Assad, José Carreras, Kent James y JP Vissepo, este lanzamiento marca el punto de partida de una nueva era para el sello.

El video oficial, dirigido por Kumaristiic y producido por Federico Carmona, complementa la energía del tema que refleja el ADN del proyecto.

Con este primer lanzamiento, High Ground Music se posiciona como la disquera a cargo de la nueva ola de talento latino, un espacio donde los artistas emergentes tienen libertad creativa para romper esquemas, redefinir el sonido y construir el futuro de la música urbana.