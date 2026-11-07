Raphael o Ana Belén se convierten en miembros de Honor de la Academia de la Música: "Premia una vida entera de vocación"

Los artistas Raphael y Ana Belén han se han convertido en Académicos de Honor, una distinción que la Academia de la Música de España ha entregado por primera vez. "Este reconocimiento premia una vida entera de vocación, trabajo y amor por la música. Pero nada habría sido posible sin el público y sin tantos compañeros profesionales que han caminado conmigo", ha asegurado Raphael al recoger el galardón a manos del Presidente de Honor de la entidad, Luis Cobos. El artista de Linares (Jaén), que lleva más de seis décadas de carrera, ha contado que cuando siendo niño se presentó en el Teatro Fuencarral a recoger el carnet de artista de teatro y variedades, nunca pensó que tantos años después estaría siendo homenajeado por la joven Academia de Música. Por su parte, Ana Belén ha reconocido que se siente como una "impostora" porque ella es el "reflejo" de lo que sucedía en los barrios en los "grises" años 50. "La música que nos llegaba a través de la radio era una ventana que nos hacía volar. Recuerdo mi barrio, todo el mundo cantaba (...) Me siento al lado de tanta gente tan admirable como una impostora: he vivido lo que me ha tocado vivir", ha añadido. "Se me da (el reconocimiento) porque soy mayor, porque he resistido, porque sigo en activo y porque yo qué se. Porque he vivido cada momento que me ha tocado vivir de este país", ha zanjado. Así, tras recoger el reconocimiento a manos de Zahara, ha agradecido a su primer profesor de música, que le enseñó "disciplina". "Inoculó muchas cosas en mí, entre otras la de entender que por mucho que hubieras nacido con ciertas dotes, si no lo trabajabas, ibas a seguir siendo una bruta. Y eso es lo que me ha ocurrido a lo largo de mi vida: me he encontrado con personas que me han enseñado que yo tenía que seguir aprendiendo. Y eso es lo mejor que me ha podido ocurrir", ha precisado.