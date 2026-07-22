Punto.Crea forma el talento nacional

La estudiante panameña Emily Aizpurúa, de cuarto año de la carrera de Diseño de Moda de la Universidad de Panamá, viajó a Guadalajara, México, para realizar una pasantía profesional con el reconocido diseñador Abel López, como parte del premio obtenido al conquistar el segundo lugar en el concurso Punto.Crea 2025.

La experiencia forma parte de una iniciativa de Panamá Fashion Week que busca impulsar el talento emergente y acercar a los jóvenes diseñadores a la industria de la moda.

Durante su estancia, Aizpurúa conocerá el funcionamiento de la firma de Abel López y participará en distintos procesos creativos y de producción, lo que le permitirá fortalecer su formación académica con experiencia práctica en un entorno profesional.

Además, Panamá Fashion Week anunció la apertura de la convocatoria para Punto.Crea 2026 hasta el 24 de julio, un concurso dirigido a estudiantes de Diseño de Modas que busca impulsar el talento emergente del país. Los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar una propuesta inspirada en “Volumen sin exceso”.