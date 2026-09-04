Pulpo azul que deslumbró a la ciencia regresa a Galápagos

El pulpo azul vuelve a casa. El extraño ejemplar del tamaño de una pelota de golf que deslumbró a la ciencia regresó a las islas Galápagos para reposar en la Estación Científica Charles Darwin, una galería de especies asombrosas en el planeta.

Una expedición colectó por primera vez a esta especie única de pequeños tentáculos en 2015. Estaba a más de 1.700 metros de profundidad en el norte del archipiélago ecuatoriano que conserva flora y fauna endémicas.

Solo se han visto tres ejemplares, pero los otros dos apenas fueron grabados en video.

El pulpo fue trasladado muerto en 2022 al Museo Field de Historia Natural de Chicago, en Estados Unidos. Allí fue bautizado como Microeledone galapagensis, clasificado y revelado al mundo.

El lunes regresó a Galápagos, aunque sin el azul brillante de sus tentáculos, con el cuerpo opaco y la cabeza completamente pálida.

Con extrema delicadeza, investigadores de la Estación Científica Charles Darwin manipularon el ejemplar, que llegó envuelto en una gasa impregnada con alcohol a estas islas ubicadas a 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador.

El pulpo regresa “con un nombre y tenemos buenas noticias: Es una especie endémica”, dijo a la AFP Miguel Pinto, curador principal de las colecciones de Historia Natural de la Estación.

El pulpo reposa desde esta semana en una galería, con una etiqueta roja que lo identifica como un holotipo, es decir, el animal en el que se basa la descripción de la nueva especie.

En adelante estará exhibido junto a otros 140.000 ejemplares de organismos marinos, vertebrados, invertebrados terrestres y de plantas que custodia la estación científica.

Para Paulina Sepa, responsable de las colecciones marinas, el retorno del pulpo permitirá avanzar en investigaciones sobre la enorme biodiversidad de Galápagos, una reserva de la biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco.

Hay “muchísimo más por descubrir, hay muchísimas preguntas más”, un “millón de preguntas”, dijo Sepa.

“Necesitamos estudiarla más”, “se necesitan también más exploraciones hacia el fondo del mar de las Galápagos para buscarlos y entenderlos un poco más”, agregó Pinto.