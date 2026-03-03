$!Producción científica de la Universidad de Panamá crece casi cinco veces en una década, según el rector Eduardo Flores

La Universidad de Panamá (UP) reportó un crecimiento sostenido en su producción científica indexada en la base de datos Scopus durante los últimos diez años, según informó su rector Eduardo Flores Castro.

De acuerdo con las cifras institucionales, en 2016 se registraron 54 documentos publicados, mientras que para 2025 la producción alcanzó 263 documentos indexados, lo que representa un incremento de casi cinco veces en comparación con el punto de partida.

El rector señaló que este avance responde al fortalecimiento de las capacidades de investigación dentro de la institución, así como al impulso hacia publicaciones de alto impacto y al compromiso del cuerpo docente con la generación de conocimiento.

Flores Castro afirmó que la institución no compite con nadie, sino que mantiene como objetivo central: superarse continuamente y fortalecer, cada día, sus aportes al desarrollo de la comunidad nacional e internacional.