Presentan a las aspirantes rumbo a Miss Universo 2026

La Organización Señorita Panamá presentó oficialmente a las 28 concursantes que competirán por la corona nacional y la oportunidad de representar al país en el certamen Miss Universo 2026, cuya próxima edición se celebrará en Puerto Rico.

Durante un encuentro realizado como parte del inicio de las actividades oficiales del concurso, los aspirantes fueron presentados ante medios de comunicación, patrocinadores e invitados especiales, marcando así el comienzo de su camino hacia la competencia nacional.

El presidente de la Organización Señorita Panamá, César Anel Rodríguez, destacó que este primer encuentro representa el arranque formal de la preparación de las candidatas, quienes durante los próximos meses recibirán formación integral en distintas áreas necesarias para afrontar el certamen.

“Este es el primer encuentro de los concursantes, donde arrancará su preparación para el concurso nacional”, expresó Rodríguez, al resaltar el compromiso de la organización en fortalecer las capacidades de los participantes y proyectar la imagen de Panamá en escenarios internacionales.

Los 23 aspirantes iniciarán una agenda que incluye capacitación en pasarela, oratoria, proyección escénica, responsabilidad social y desarrollo personal, como parte del proceso de selección que culminará con la elección de la nueva Señorita Panamá.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2026, uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, que reunirá en Puerto Rico a candidatas de diversas naciones.