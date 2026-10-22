Ponen a la venta mansión de Juan Gabriel en 38.9 millones de dólares

La mansión que perteneciera al cantante Juan Gabriel en el sur de Florida, Estados Unidos, salió a la venta por $38.9 millones de dólares, según pública hoy el diario El Nuevo Herald, citando datos de la Oficina del Tasador de Propiedades del Condado Broward.

La propiedad ubicada en 13920 Stirling Rd. en la zona de Southwest Ranches fue comprada por “El Divo de Juárez” en 1995, y se la transfirió a su hijo en 2015, según los registros públicos de la propiedad.

Juan Gabriel murió al año siguiente, a los 66 años. Otros familiares cuestionaron las transferencias de la propiedad y la administración de la herencia, lo que dio lugar a varias demandas relacionadas con el inmueble.

“El Divo de Juárez” vendió más de 100 millones de álbumes y escribió más de mil 500 canciones, entre ellas éxitos como “Querida”, “Amor Eterno” y “Hasta Que Te Conocí”.

En 2009, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año.

Ahora, la propiedad y está a la venta por $38.9 millones, uno de los precios de venta más altos en la historia del oeste de Broward, según la Oficina del Tasador de Propiedades del condado. Hasta ahora, la vivienda anunciada con el precio más alto en Southwest Ranches costaba 22.5 millones, informó la oficina del tasador.

Según los agentes inmobiliarios encargados de la venta, la propiedad y se ha transformado en un complejo privado con seis estructuras, entre ellas una casa principal de cinco habitaciones, una casa de huéspedes de tres habitaciones, una instalación de baloncesto una casa club y un espacio independiente dedicado al bienestar. Los terrenos también cuentan con dos piscinas estilo resort, estanques, huertos y senderos ajardinados para caminar. La casa club cuenta con un bar completo, un teatro privado y estaciones de videojuegos.

El espacio dedicado al bienestar incluye gimnasio, sauna, baño de vapor, piscina de inmersión en agua fría, sala de masajes y cama de bronceado.

Además, hay un pabellón de estilo tiki equipado con parrillas, televisores y un bar.

Los terrenos incluyen varios estanques, uno de ellos apartado y dedicado a las carpas koi, al que se accede por un puente de madera. También hay árboles frutales maduros y huertos. Los senderos sinuosos, los murales iluminados y las instalaciones artísticas completan el paisaje.