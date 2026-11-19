El actor irlandés Pierce Brosnan, quien en su día interpretó a James Bond, animó al británico Robert Pattinson, que asumirá el papel de 007, a “disfrutar” de esta nueva aventura en su carrera.

“Vas a ser magnífico”, escribió Brosnan, de 73 años, en una publicación de Instagram, junto a una fotografía en blanco y negro de Pattinson, de 40, vestido como el agente secreto James Bond, con esmoquin y empuñando una pistola.

“Ha sido una alegría verte construir una trayectoria artística extraordinaria y progresar cada vez más”, añadió Brosnan.

El actor irlandés interpretó a Bond, entre 1995 y 2002, en cuatro películas: “GoldenEye”, “007: El mañana nunca muere”, “007: El mundo no basta” y “Otro día para morir”, antes de ceder el testigo a Daniel Craig.

Tras meses de especulaciones, Amazon MGM Studios anunció el lunes que el actor británico Robert Pattinson será el séptimo intérprete en asumir el codiciado papel del agente 007, en sustitución de Craig.

Pattinson compartió pantalla con Brosnan en “Recuérdame” (2010), un drama romántico.

Brosnan cerró su mensaje con las palabras “Gra Mor, Pierce”, que en irlandés significa “Mucho amor, Pierce”.

Otro actor que formó parte de la saga Bond, George Lazenby, quien interpretó al agente en la película de 1969 “Al servicio secreto de Su Majestad”, también felicitó a Pattinson en las redes sociales.

“Robert, bienvenido al club más exclusivo del mundo”, escribió Lazenby.

Craig, quien interpretó a Bond en cinco películas, entre 2006 y 2021, todavía no ha reaccionado a la noticia de que Pattinson será el eligido para sucederlo.

Pattinson se dio a conocer en todo el mundo por su papel de vampiro en la saga para adolescentes “Crepúsculo” en 2008.

La próxima película de James Bond será dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, conocido sobre todo por “Duna”.