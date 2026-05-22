Penélope Cruz: el estreno de “La bola negra” fue uno de sus momentos “más fuertes” en Cannes

La proyección de “La bola negra” en Cannes, que recibió una de las ovaciones más largas del festival, fue para Penélope Cruz uno de “los momentos más fuertes” que ha vivido en la muestra, dijo el viernes la estrella española.

El filme, que entrelaza las historias de tres homosexuales en distintas épocas con el hilo conductor de una obra inacabada de Federico García Lorca, recibió la víspera una ovación de entre 15 y 20 minutos, según los medios especializados.

“El pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival”, dijo la intérprete española en rueda de prensa, comparándolo con el estreno de “Volver” (2006), de Pedro Almodóvar, con la que ganó el premio a la mejor interpretación junto a sus compañeras de reparto.

“Yo ayer tenía los mismos nervios, la misma emoción que la primera vez que estuve aquí, con 25 años”, afirmó la actriz, que incluso lloró durante la avalancha de aplausos que recibió la cinta en la gran sala Lumière del festival.

Cruz también explicó cómo llegó al proyecto de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, que le propusieron el papel aunque tenía una aparición muy breve.

“Aparte del respeto que siento por ellos y el talento inmenso que tienen [...] pero para ser parte de algo así, a mí me daba igual estar 3 minutos en escena o 30 o la película entera. Era ser parte de algo que yo sabía en mi corazón que era algo importante”, dijo la actriz en referencia al poderoso mensaje reivindicativo LGTB de la película.

Durante el rodaje de su secuencia, en la que interpreta a una cantante que actúa en un cabaret lleno de soldados, recibió la llamada de una doctora que le dijo que podía tener un aneurisma cerebral, luego de haberse hecho una prueba.

Aunque al final fue una falsa alarma, en aquel momento, Cruz decidió seguir adelante con el rodaje.

“Yo sé que el día que sea viejecita, me muera, será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida. Estar subida en ese tanque pensando que tenía un aneurisma”, recordó la actriz.

“La bola negra” es una de las tres películas españolas en liza por la Palma de Oro, una presencia histórica en el festival más prestigioso del mundo que refleja la buena racha del cine ibérico.