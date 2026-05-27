Panamá será sede del Congreso Latinoamericano de Trabajo Social

La Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá anunció la realización del Congreso Latinoamericano Harambee 2026. Este encuentro reunirá, en la ciudad de Panamá del 29 al 31 de octubre, a académicos, investigadores, profesionales y estudiantes de trabajo social, así como de carreras afines a las ciencias sociales, provenientes de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo.

Bajo el concepto de “Harambee”, que promueve la idea de “halar juntos” o trabajar colectivamente, el encuentro busca fortalecer la articulación entre la academia, los gremios profesionales y las nuevas generaciones de estudiantes, fomentando así una visión integradora de la disciplina frente a los retos globales y locales.

La presidenta de la asociación, Kenia Batista Arauz, destacó que este congreso representa una oportunidad histórica para visibilizar el rol del trabajo social en la transformación de las sociedades y en la defensa de los derechos humanos. Además, subrayó la importancia de recuperar el sentido de comunidad y la acción colectiva en un contexto marcado por la creciente individualización.

“Pudiéramos estar en otro contexto, pero hemos decidido trabajar en lo colectivo en nuestro gremio, porque sentimos que es aquí donde hacemos la diferencia; es aquí donde podemos decirles a otros compañeros que hay que marcar la diferencia y no olvidarse nunca de trabajar por el bien común”, expresó Batista.

El congreso —impulsado por la Federación Internacional de Trabajo Social para América Latina y el Caribe (FITS-ALC) y la Asociación Latinoamericana de Investigación y Enseñanza en Trabajo Social (ALAIETS) como organizadores, y coordinado por la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá (ATSOP)— contará con conferencias de académicos nacionales e internacionales de alto nivel, quienes abordarán temas prioritarios de la sociedad del siglo XXI.