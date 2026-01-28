Panamá se unirá al Día de las Buenas Acciones el próximo 12 de abril

El país se une al Día de las Buenas Acciones que este año será el 12 de abril. Esta iniciativa global moviliza a individuos, organizaciones y empresas a unirse en torno a un mismo propósito: hacer el bien y generar un impacto positivo en la sociedad.

El anuncio se dio durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, 28 de enero, por el Comité Organizador del DBA compuesto por las fundaciones Judío-Panameña (JUPÁ), B’nai B’rith de Panamá y Voluntarios de Panamá.

Durante la conferencia de prensa, también se presentó el lema y campaña comunicacional del DBA 2026 que se centra en el mensaje: “Haciendo el bien inspiras”. Este lema busca motivar a la ciudadanía a participar activamente en acciones solidarias que contribuyan al bienestar común.

Este año, Panamá ha sido designado por el Comité Regional del Día de las Buenas Acciones como país encargado de portar la Bandera DBA Latinoamérica, en reconocimiento a su liderazgo en la promoción del voluntariado y las buenas acciones a nivel regional.

Eva Bettsak, coordinadora Nacional del DBA, indicó que entre enero y abril la Bandera recorrerá diversas provincias acompañando actividades locales asociadas al DBA. La intención es que la bandera esté presente en acciones reales, comunitarias y visibles, funcionando como un elemento inspirador que muestre, a través de hechos concretos, el impacto positivo que genera el movimiento.

Daniel Shamah, de B’nai B’rith de Panamá, recordó que el Día de las Buenas Acciones nació en Israel en 2007, por impulso de la empresaria y filántropa Shari Arison, y hoy es un evento mundial que une a millones de personas, organizaciones y empresas con la idea colectiva de realizar una acción positiva a beneficio de otros y del planeta.

Ana Larisa Cabrera, coordinadora de Alianzas y Comunicaciones de la Fundación Voluntarios de Panamá, explicó que las personas interesadas en ser voluntarias pueden utilizar su plataforma virtual de voluntariado, www.ponteenalgo.com. En dicha página pueden conocer e inscribirse en las diferentes acciones organizadas por las más de 295 organizaciones sin fines de lucro que forman parte de la plataforma.