Panamá celebró once años del Día de las Buenas Acciones con amplia participación

Panamá celebró el 12 de abril de 2026 una nueva edición del Día de las Buenas Acciones (DBA), una jornada que desde hace once años convoca actividades de voluntariado en el país.

La iniciativa reunió a ciudadanos, empresas y organizaciones sociales. En Panamá, la coordinación estuvo a cargo de las fundaciones Judío-Panameña (JUPÁ), B’nai B’rith de Panamá y Voluntarios de Panamá.

El acto de apertura se realizó en la Ciudad del Saber, en Clayton. Allí se reconoció a las llamadas “Hormiguitas”, trabajadoras de barrido y limpieza manual de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

A lo largo de la semana se desarrollaron actividades impulsadas por organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios y empresas privadas en distintos puntos del país.

“El Día de las Buenas Acciones es una vitrina global. No solo ocurre en Panamá, se celebra en muchos países y el mundo está observando lo que hacemos”, afirmó Roberto Mera durante la jornada.

La edición de este año se desarrolló bajo el lema “Haciendo el bien, inspiras”. Además, Panamá fue designado por el Comité Regional del DBA como el país encargado de portar la Bandera DBA Latinoamérica, un reconocimiento a su participación dentro de esta iniciativa.

Los organizadores informaron que quienes participaron aún pueden registrar sus acciones a través del sitio web www.buenasaccionespty.com y compartirlas en redes sociales con la etiqueta #BuenasAccionesPTY.