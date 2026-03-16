Ozuna vuelve a su origen del sonido urbano con “Una Aventura”

El cantante puertorriqueño Ozuna, estrenó este fin de semana”Una Aventura”, un tema con el que marca su regreso al sonido urbano con el que conquistó la escena del reguetón a mediados de la década pasada.

Compuesta por Ozuna, Henry Calderón y Johan José Francisco, la canción llega acompañada de un videoclip oficial dirigido por Fernando Lugo y grabado en Santurce, Puerto Rico.

Con este lanzamiento, Ozuna suma un nuevo sencillo en solitario tras Stendhal, su primer álbum colaborativo junto al colombiano Beéle, lanzado en diciembre.