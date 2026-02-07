Os Almirantes se une a Toby King y Cracker Jack “El Gato Volador” en “Tú me calientas”

La escena musical panameña se sacude con una colaboración inédita. Os Almirantes une fuerzas con los veteranos del género urbano Toby King y Cracker Jack para lanzar “Tú Me Calientas”, un sencillo que promete convertirse en el himno indiscutible de este verano.

La pieza es una mezcla arriesgada y potente de ska rock, plena y rap, logrando un sonido cargado de la energía característica de estos íconos nacionales.

Detalles de la producción: Álbum: El tema es el nuevo adelanto de “Sumando Las Horas”, la próxima producción discográfica de Os Almirantes que verá la luz este año, que fue grabado en Insomnio Studio, bajo la producción de Pablo Quintero.

El video musical, que ya genera expectativas, fue filmado en las instalaciones del Hotel El Panamá, con la dirección y producción de Yigael.

Esta unión de talentos marca un hito en la música local, logrando que el rock y el estilo urbano converjan en una propuesta fresca que busca dominar las plataformas digitales y las emisoras durante la temporada alta.