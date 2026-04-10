ONG africana demanda al príncipe Enrique por difamación

Una organización benéfica africana cofundada por el príncipe Enrique del Reino Unido en honor a su madre, la princesa Diana, anunció el viernes que inició acciones legales en su contra por difamación, una acusación que él rechazó “categóricamente”.

La ONG Sentebale indicó a la AFP que había iniciado “un procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales” contra el príncipe Enrique y Mark Dyer, exfideicomisario de la organización.

“La asociación solicita la intervención y protección del tribunal, así como la reparación del perjuicio sufrido tras una campaña mediática coordinada llevada a cabo desde el 25 de marzo de 2025, que ha perturbado su funcionamiento y dañado su reputación, la de su dirección y la de sus socios estratégicos”, señaló la ONG en un comunicado.

Enrique y Mark Dyer expresaron su repudio ante esas afirmaciones.

“Como cofundadores de Sentebale y fideicomisarios fundadores, rechazan categóricamente estas acusaciones ofensivas y lesivas. Es aberrante que fondos caritativos se utilicen para emprender acciones judiciales contra quienes precisamente han construido y apoyado la organización durante casi veinte años”, subrayó un portavoz de ambos.

En agosto, la Charity Commission, el regulador británico de asociaciones benéficas, había señalado “debilidades de gobernanza” en Sentebale pero negó haber encontrado pruebas de acoso, una acusación formulada contra Enrique por la presidenta de la ONG, Sophie Chandauka, en marzo de 2025.

La ONG Sentebale fue fundada en 2006 para ayudar a jóvenes con el virus del sida, primero en Lesoto y luego en Botsuana.

Tras una investigación de varios meses, la Charity Commission anunció no haber descubierto ninguna evidencia de acoso generalizado o sistémico, incluida la misoginia o el racismo contra una mujer negra en el seno de la ONG.

Enrique, el hijo menor del rey Carlos III, y el cofundador de la asociación, el príncipe Seeiso de Lesoto, anunciaron en 2025 su dimisión de Sentebale.

En declaraciones a medios británicos tras acusar al príncipe de intentar forzar su salida, Chandauka criticó a Enrique por su decisión de llevar cámaras de Netflix a una recaudación de fondos en 2024. También se opuso a la aparición no prevista de su esposa Meghan, duquesa de Sussex, en el evento.

Las acusaciones supusieron un nuevo golpe para el príncipe, que conservó solo un puñado de sus patrocinios privados, incluido el de Sentebale, después de separarse de la familia real británica en 2020 e instalarse en Norteamérica con su esposa e hijos.

Enrique eligió el nombre Sentebale como un homenaje a Diana, que murió en un accidente de automóvil en París en 1997, cuando el príncipe tenía solo 12 años. Significa “no me olvides” en idioma sesotho y también se utiliza para despedirse.