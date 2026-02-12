Nueve detenidos tras fraude millonario en los boletos del Louvre

Nueve personas han sido detenidas como sospechosas de estafa con los boletos del Louvre y del Palacio de Versalles, informó este jueves la fiscalía de París, que estima que el perjuicio para el museo supera los "10 millones de euros" (11,8 millones de dólares).

Entre los detenidos se encuentran dos agentes del Louvre, guías turísticos y una persona "sospechosa de haber organizado la red", precisó la fiscalía.

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares en octubre. Un mes más tarde, el establecimiento tuvo que cerrar una galería debido al deterioro del edificio.

La operación fue desplegada tras "una alerta del museo del Louvre", dijo una portavoz del establecimiento.

"A partir de los elementos de los que el museo dispone, sospechamos de la existencia de una red que organiza un fraude a gran escala", añadió.

Según la fiscalía varios guías, algunos de ellos chinos, "reutilizaban varias veces los boletos para personas diferentes".

Desde mediados de diciembre, el personal del museo convocó múltiples huelgas para exigir mejoras en las condiciones laborales en la pinacoteca, que recibió nueve millones de visitantes el año pasado.