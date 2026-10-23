Noel Schajris presenta su nuevo tema “Si Ya No Te Entiendo”

El cantautor Noel Schajris lanza “Si Ya No Te Entiendo”, una canción sobre el momento en que el amor sigue ahí, pero las palabras ya no alcanzan.

Quererse no siempre es suficiente cuando dos personas dejan de hablar el mismo idioma. De ese desencuentro nace “Si Ya No Te Entiendo” bajo Dynamo Production, el sello que Noel fundó en 2018 para defender los derechos de los artistas y darles mayor autonomía sobre su música.

La canción retrata a alguien que lo intenta todo para conectar con la persona que ama. Le da vueltas al asunto, arma “miles de teorías” y busca las palabras justas, pero siempre choca contra el mismo muro: “Tus palabras me hacen ruido”.

No es una canción de reproches, sino de desgaste honesto. El protagonista quiere decir “te quiero” y quedarse, pero termina preguntándose “qué gano insistiendo, si ya no te entiendo”.

Noel construye ese desencuentro con imágenes cotidianas que cualquiera reconoce: “es como hablar con el contestador”, “las viejas frases ya no riman”.

Aun así, la ternura no desaparece. Basta una risa de la otra persona para que “se desarme el paradigma”.

“Todos hemos estado ahí: quieres a alguien, lo intentas de mil maneras y aun así sientes que hablan idiomas distintos. Esta canción nace de ese cansancio honesto, sin culpas, de aceptar que a veces querer no alcanza”, afirma Noel Schajris.

Al final, el título se repite como una conclusión que cuesta aceptar. La imagen del lanzamiento traduce esa sensación al lenguaje visual. En la sesión de fotos, Noel aparece sobre fondo negro, entre espirales de luz y movimiento: una forma de ver las “tantas vueltas” de la canción.

“Si Ya No Te Entiendo” cuyo video oficial se encuentra en YouTube, llega pocas semanas después de “Otra Vez”, su colaboración con Soffia Philo, publicada el 8 de septiembre.