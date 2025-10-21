Nodal, Sanz, Santana y Rauw Alejandro animarán el Grammy Latino

Christian Nodal, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Grupo Frontera, Joaquina, Kacey Musgraves, Nathy Peluso, Elena Rose, Carlos Santana y Alejandro Sanz encabezan la nueva ola de actuaciones confirmadas para la 26.a Entrega Anual del Latin Grammy.

La ceremonia se celebrará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será producida por TelevisaUnivision,.Los artistas confirmados fueron nominados o galardonados en ediciones anteriores.

Edgar Barrera lidera con 10 nominaciones en categorías como Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año.

Rauw Alejandro compite por Álbum del Año y Mejor Interpretación Reggaeton, mientras que Joaquina suma cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Álbum Cantautor. Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Alejandro Sanz también figuran entre los nominados más destacados. Adelaido “Payo” Solís III, vocalista de Grupo Frontera, está nominado a Mejor Canción Regional Mexicana.

Además, se presentarán artistas previamente anunciados como Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte. Raphael, Persona del Año 2025, también tendrá una participación especial.

La ceremonia será producida por TelevisaUnivision y transmitida en vivo a las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora. La Premiere del Latin Grammy, donde se entregan la mayoría de los galardones, se realizará antes de la transmisión principal.