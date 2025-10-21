Nodal, Sanz, Santana y Rauw Alejandro animarán el Grammy Latino

Christian Nodal, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Grupo Frontera, Joaquina, Kacey Musgraves, Nathy Peluso, Elena Rose, Carlos Santana y Alejandro Sanz encabezan la nueva ola de actuaciones confirmadas para la 26.a<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/latingrammys/" target="_blank"> Entrega Anual del Latin Grammy</a>.La ceremonia se celebrará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será producida por TelevisaUnivision,.Los artistas confirmados fueron nominados o galardonados en ediciones anteriores.Edgar Barrera lidera con 10 nominaciones en categorías como Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año.Rauw Alejandro compite por Álbum del Año y Mejor Interpretación Reggaeton, mientras que Joaquina suma cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Álbum Cantautor. Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Alejandro Sanz también figuran entre los nominados más destacados. Adelaido 'Payo' Solís III, vocalista de Grupo Frontera, está nominado a Mejor Canción Regional Mexicana.Además, se presentarán artistas previamente anunciados como Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte. Raphael, Persona del Año 2025, también tendrá una participación especial.La ceremonia será producida por TelevisaUnivision y transmitida en vivo a las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora. La Premiere del Latin Grammy, donde se entregan la mayoría de los galardones, se realizará antes de la transmisión principal.