Nocturna y cafetera, la nueva especie de rana descubierta en Costa Rica

Diminuta, nocturna, verdosa... y cafetera. Una nueva especie de rana descubierta en Costa Rica encuentra en los cafetales su hábitat ideal, pero también riesgos por los agroquímicos que protegen el grano.

De menos de cuatro centímetros, estos anfibios fueron hallados en el Pacífico central costarricense. Entre la vegetación relucen sus manchas oscuras, grandes e irregulares en el dorso, y amarillo-anaranjadas en las extremidades, observaron reporteros de la AFP en San Lorenzo de Terrazú, al sur de San José.

"Es una especie de rana arborícola nueva para la ciencia y endémica de Costa Rica", dijo a la AFP Wagner Chaves-Acuña, uno de los responsables de este estudio realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y la Universidad de Costa Rica.

Conocida como "rana de las nacientes", por los ecosistemas amenazados donde nacen ríos y quebradas, esta especie presenta otra peculiaridad: los machos tienen una garganta translúcida que se infla con su canto corto y agudo.

Es además "una rana cafetera" que vive principalmente en los riachuelos que corren a lo largo de los cafetales de esa zona del país, indicó Chaves-Acuña.

"En la noche, cuando son principalmente activas, se las escucha cantando y posadas en el arbusto de café", añade. Por lo general las ranas buscan en esos cultivos sombra, humedad y alimento.

Pero no apuntan a los granos rojos, sino a pequeños insectos que constituyen la base de su alimentación.

Ejemplares de esta especie también han sido encontrados en zonas alejadas de plantaciones.

Chaves-Acuña advierte, no obstante, que el idílico ecosistema cafetero puede representar también un riesgo para estos pequeños anfibios por la utilización de pesticidas para proteger los cafetales, si bien aún no hay estudios que lo certifiquen.

"Esos venenos viajan a través del aire (...) irrigan a través de la tierra y ahí es donde caen a los sistemas acuíferos donde se desarrollan los renacuajos", sostiene el experto.

Su colega Jonathan Navarro, del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica, menciona otras "amenazas" como la pérdida del hábitat "cuando se invaden las áreas de protección y se cortan hierbas y arbustos que (la rana) utiliza como refugio y posiblemente para poner sus huevos".