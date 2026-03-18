Noam invitado especial de los Enanitos Verdes para su show en Los Cabos

El artista mexicano de blues Noam, continúa consolidando su proyección internacional tras acompañar como telonero todos los conciertos del dúo Sin Bandera en su nueva gira “Escenas”.

Con una propuesta que fusiona el blues con influencias del rock y la música latina contemporánea, el cantante ha logrado conquistar audiencias en distintos escenarios de Latinoamérica, fortaleciendo su presencia en el panorama musical regional

Presentando en vivo lo que será su primer álbum de estudio, Noam abrió los cinco shows de Sin Bandera en Argentina, el de Paraguay, los tres de México y recientemente, los tres de Bolivia, todos con boletas agotadas, cautivando a miles de asistentes con su proyecto solista y mostrando su talento como intérprete, compositor y armonicista.

Luego de su exitoso paso por Argentina, el artista acaba de ser convocado por el aclamado guitarrista Felipe Staiti, integrante de la reconocida banda argentina Enanitos Verdes, para participar como corista invitado en la próxima presentación del grupo el 18 de marzo en Los Cabos.

Noam continúa impulsando su primer sencillo, “Qué Difícil”, publicado el año pasado junto al cantautor argentino Noel Schajris, integrante del dúo Sin Bandera, lo cual lo llevó a tener importantes campañas de promoción en México y los Estados Unidos.

“Qué Difícil” formará parte del álbum debut del artista, “Mejikaindofblu”, producido por Pavel Cal (Juan Gabriel, Alejandra Guzmán, Sin Bandera, entre otros) y Noel Schajris. Fue grabado en Los Ángeles y será publicado bajo el sello Dynamo Productions.

Con fecha de salida para la segunda mitad de este 2026, el ecléctico disco cuenta con seis canciones en español y dos en inglés, con fuertes influencias del blues y tintes de rock, y letras que hablan del desamor, el rencor y los fracasos.

Con una trayectoria que incluye presentaciones en escenarios relevantes y colaboraciones con destacados músicos de la escena latinoamericana, Noam continúa posicionándose como una de las nuevas voces emergentes del blues y el rock en español.