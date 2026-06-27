Nickoog_CLK sorprende con “Gatita Gangster” el tercer sencillo

Nickoog (@nickoog_clk) no baja el ritmo. El artista urbano chileno que viene rompiendo códigos y sumando millones de reproducciones lanza “Gatita Gangster”, su nuevo single que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La canción llega cargada de actitud, beats y el sello que convirtió a Nickoog_CLK en una de las voces más auténticas de la generación urbana. “Gatita Gangster” es directa, sin filtro y pensada en una mujer cuyo power femenino no se puede olvidar.

Es una canción que mantiene los ritmos tradicionales del estilo urbano moderno e ideal para ser parte de cualquier playlist con flow y cero concesiones.

Este estreno marca el tercer sencillo oficial del próximo álbum de Nickoog que se llamará “A mi manera”. Un disco muy esperado por sus seguidores, donde el artista promete mostrar su evolución y esa esencia que jamás ha perdido y que lo hizo conectar con la calle desde sus primeras canciones que fueron poco a poco ganándose el gusto de los fanáticos y fanáticas del artista serenense.

Nickoog es de los referentes urbanos más escuchados tanto en plataformas de streaming como a través de las redes sociales, con miles de seguidores y sumando millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Con un estilo particular, regresa hoy dando a conocer este nuevo proyecto, el cual espera sea de los más solicitados en las listas musicales este invierno 2026.

Con “Gatita Gangster” el tercer track de su disco “A mi Manera”, Nickoog reafirma su camino independiente y la forma de hacer música a su ritmo, en su estilo variado, propositivo y para su público, tal como lo ha venido haciendo durante toda su carrera musical. “Gatita Gangster” ya está disponible en plataformas y en su canal oficial en YouTube.

Redes sociales: @nickoog_clk