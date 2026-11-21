La cantante argentina Nicki Nicole presentó “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad”, un doble lanzamiento que marca el comienzo de una nueva etapa artística y sirve como adelanto de Jazmines para ti, su próximo álbum de estudio, el primero desde la publicación de NAIKI en 2024.

Los dos sencillos forman parte de un proyecto conceptual que explorará un recorrido emocional dividido en tres capítulos: Las Trampas, El Despertar y Las Enseñanzas. Según la artista, la obra aborda experiencias personales vinculadas a la soledad, el crecimiento interior y la construcción del amor propio.

La propuesta llega acompañada por dos videoclips interactivos en formato de 360 grados, dirigidos por Agustín Puente, que buscan involucrar al público en una experiencia inmersiva dentro del universo creativo de la intérprete.

“Rayo de Sol” se centra en la represión emocional y en las consecuencias de mantener sentimientos ocultos durante largos periodos. La canción describe el conflicto interno entre el silencio y la necesidad de expresar emociones contenidas.

Por su parte, “Eterna Soledad” toma inspiración en el mito de Narciso para reflexionar sobre los límites entre el amor propio y la idealización de la propia imagen. El tema explora cómo ciertas percepciones personales pueden convertirse en obstáculos para la conexión auténtica con los demás.

La dirección creativa general del álbum estuvo a cargo de Clemente Bruzzone, mientras que los videos buscan ampliar las posibilidades narrativas del formato musical tradicional mediante una interacción más directa con el espectador.

El lanzamiento supone un nuevo paso en la evolución artística de Nicki Nicole, una de las figuras más destacadas de la música urbana latinoamericana, cuya trayectoria reciente incluye presentaciones en escenarios emblemáticos, una participación en el formato Tiny Desk y proyectos audiovisuales para plataformas internacionales.

La artista explicó que el álbum representa una transformación personal. “Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”, señaló.

Con este doble sencillo, Nicki Nicole abre la puerta a un proyecto que promete mostrar una faceta más introspectiva y conceptual de su carrera, centrada en el autoconocimiento y la búsqueda de equilibrio emocional.