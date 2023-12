Natalia Jiménez cierra gira en España con la que celebró 20 años de trayectoria

La cantautora española Natalia Jiménez cerró con éxito la gira “Antología 20 años tour”, que realizó en su tierra natal para celebrar sus 20 años de trayectoria musical, con la cual logró llenar varios de los recintos en los que se presentó.

La exvocalista del grupo La Quinta estación se presentó en Madrid, Valencia, Sevilla, Tenerife, Lanzarote y Barcelona, en la mayoría de estas ciudades con localidades agotadas. En cada una de estas ciudades, Natalia Jiménez recibió el afecto y la euforia de sus seguidores, quienes la esperaron con entusiasmo y se gozaron los conciertos de principio a fin.

Natalia, emocionada y agradecida, compartió las siguientes palabras a través de sus redes sociales: “Gracias por todo España, me voy, pero no será por mucho tiempo. Gracias por todo el cariño en cada show, por las calles, gracias por todos vuestros comentarios y amor, tanto en persona como en redes, les leo y me siento muy amada, gracias eternas”.

Natalia sigue enfocada en la celebración a sus 20 años de trayectoria musical, con la gira internacional más grande de su carrera hasta el momento, titulada “Antología 20 Años Tour”.

Esta gira cuenta con más de 68 espectáculos confirmados al momento por 12 países, entre los que destacan Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, así como las principales ciudades de España.

Además de la gira, la celebración incluye también un nuevo álbum, “Antología 20 Años”, en el que comparte con su público versiones renovadas de los mayores éxitos de su carrera y tres temas inéditos, interpretaciones poderosas y conmovedoras.

Para esta placa, Natalia regrabó 14 temas bajo la producción del reconocido músico Cheché Alara, ganador del Grammy y Latin Grammy. Este álbum incluye tres temas inéditos: “El pobre”, un huapango; “Llevarte al cielo”, un tema ranchero; y “Resucito”, un rock pop, todos compuestos por Natalia Jiménez, Cheché Alara, y otros colaboradores.

Estas versiones únicas se suman a los clásicos que han marcado la carrera de la cantautora a lo largo de los años, tales como “Algo más”, “El sol no regresa”, “Me muero” y “Creo en mí”.

Con el éxito rotundo de la gira por España y el lanzamiento de Antología 20 Años, Natalia Jiménez se prepara para un 2024 lleno de emocionantes presentaciones y buena música. Las próximas fechas de su gira incluyen paradas en México, Puerto Rico, y varias ciudades de Estados Unidos.