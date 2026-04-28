Myke Towers conquista Suramérica y continúa su imparable gira internacional

Myke Towers, quien es considerado una superestrella global del género urbano, reafirmó su dominio en Latinoamérica el pasado fin de semana con una serie de presentaciones en Chile y Argentina que convocaron a miles de fanáticos, dejando claro por qué es uno de los artistas más influyentes del momento.

El 23 de abril, el artista se presentó ante un Movistar Arena de Santiago de Chile con una asistencia masiva, con un espectáculo de alto nivel que incluyó una puesta en escena de clase mundial y un repertorio cargado de éxitos globales como “LALA”, “La Falda” y “La Curiosidad”, desatando la euforia del público. En el marco de su visita a Chile, recibió además certificación de oro por “Soleao” junto a Quevedo, reafirmando su fuerte conexión con el público chileno.

La gira continuó el 25 de abril en Buenos Aires, Argentina, donde volvió a presentarse ante una multitud en Tecnópolis, consolidando un fin de semana destacado para el artista en la región. En el marco de su visita, Myke Towers recibió importantes certificaciones en Argentina que reflejan el impacto de su música en el país, incluyendo cuádruple platino por “LALA”, platino por “La Falda” y “Soleao” (junto a Quevedo), y oro por “Almas Gemelas”, “También”, “Adivino” (junto a Bad Bunny) y “Degenere” (feat. Benny Blanco).

Estos shows en Sudamérica forman parte de una gira internacional que continúa sumando fechas y éxitos, reafirmando el impacto global de Myke Towers. El artista seguirá llevando su espectáculo a importantes escenarios internacionales en las próximas semanas, incluyendo:

30 de abril – San José, Costa Rica (Parque Viva); 1 de mayo – Ciudad de Guatemala (Empire Festival); 2 de mayo – Medellín, Colombia (La Solar); Julio – Presentaciones en festivales en España, Alemania e Italia

Myke Towers atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, impulsado por el éxito de sus más recientes lanzamientos, incluyendo el sencillo “DFWE” junto a Milky Woods — su más reciente estreno — además de temas como “Prófugo,” “HOLA QUE TAL” junto a Blessed y Ovy On The Drums, “YOU KNOW IT’S LOVEE,” y “5 Estrellas (W Sound 23).” Este impulso se suma al impacto sostenido de su álbum ISLAND BOYZ y su versión deluxe. Estos proyectos continúan acumulando millones de reproducciones y fortaleciendo su presencia en plataformas digitales, radio y charts globales.

Con una gira en expansión, múltiples hits en rotación y una respuesta contundente del público en cada ciudad, Myke Towers sigue consolidando su estatus como uno de los artistas latinos más importantes de la actualidad.