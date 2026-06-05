Murió el 'Indio' Solari, líder de los Redonditos de Ricota y leyenda del rock argentino

Carlos Alberto 'Indio' Solari, uno de los artistas de rock más influyentes de Argentina en las últimas décadas, murió este viernes a los 77 años, según una parte policial al que accedió la AFP.

El cantante, vocalista de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, activa entre la década de 1970 y 2001, sufría la enfermedad de Parkinson al menos desde 2016.

Solari fue encontrado muerto la mañana del viernes por su cuidadora en su casa en Parque Leloir, unos 33 Km al oeste de Buenos Aires, según informó la fiscalía.

La parte policial señala que Solari tenía Parkinson y que "nada indica o señala otra causa de muerte".

Solari llegó a convocar cientos de millas de fanáticos en sus conciertos tanto como el líder y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, como de su banda solista, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, activado desde 2004.

Debido a lo masivos que eran sus conciertos, algunos se vieron desbordados y terminaron en tragedia, como la de 2017 en Olavarría, unos 350 km al suroeste de Buenos Aires. Con un público de 300.000 personas que duplicó la capacidad estimada del evento, se produjo una avalancha humana que dejó dos muertos y varios internados.

Ese fue el último show de Solari, que reunió a seguidores de todo el país para la "misa ricotera", como llamaban a los shows del artista.

Tras su deceso, los diputados solicitaron autorización para velar en el Congreso nacional los restos del artista.

- "Profundo fenómeno social" -

Las reacciones a su muerte fueron inmediatas. El guitarrista Eduardo 'Skay' Beilinson, que acompañó a Solari en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dijo en Instagram que "es un día muy triste".

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", dijo Beilinson.

En la política Solari también cosechó simpatías por sus letras cargadas de crítica social. "Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados", lo recordó en X el expresidente de centroizquierda Alberto Fernández (2019-2023).

Con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lanzaron diez discos y su icónica canción 'JiJiJi' donde se produjo el pogo más grande del mundo, según lo denominaron los fanáticos y el mismo Solari.

Con su grupo solista produjo cinco discos entre 2004 y 2018.

Las letras del cantante están atravesadas de contenido político y social, con críticas hacia el consumismo, el capitalismo y la represión estatal, aunque también abundan las canciones de amor plagadas de metáforas.

Muchas de las canciones de Solari son cons”Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”, dijo Beilinson.