Mulino: Biblioteca Nacional será un “Patrimonio Histórico”

Este jueves, 4 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino anunció que firmará un decreto con la ministra de Cultura Maruja Herrera, para declarar a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, como “Patrimonio Histórico”.

Agregó que “la biblioteca ya tiene los fondos que necesitaba urgente este año y lo más importante, asegura los recursos para años futuros. Esto gracias a un convenio de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Pro-Biblioteca Nacional”

“La ministra Maruja Herrera también anunció un plan nacional de reparación y modernización de 40 bibliotecas públicas”, dijo el gobernante.