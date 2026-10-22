Muere a los 71 años John Anderson, figura del country estadounidense

El cantante John Anderson, miembro del Salón de la Fama de la Música Country, falleció mientras dormía el miércoles a los 71 años, informó su familia mediante un comunicado.

En el mensaje, sus familiares expresaron su profundo pesar por la muerte del artista, a quien describieron como un esposo, padre, abuelo y amigo entrañable, cuya ausencia deja un vacío irreparable en su círculo más cercano.

“Con profunda tristeza, les comunicamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre, abuelo y mejor amigo”, señaló la familia. “Para el mundo, fue un talentoso cantante de música country cuya voz y canciones conmovieron a innumerables personas. Para nosotros, fue mucho más”.

La familia destacó que, más allá de su reconocida trayectoria artística, Anderson fue el pilar de su hogar y una presencia constante en la vida de sus seres queridos.

“Era el alma de nuestra familia, quien nos hacía reír, nos amaba con intensidad y convertía cada momento cotidiano en algo especial”, añadieron sus allegados en el comunicado.

Los familiares afirmaron sentirse “completamente desconsolados” por la pérdida y resaltaron que el legado más importante del intérprete permanecerá en los recuerdos compartidos con quienes lo conocieron de cerca.

“Su música perdurará, pero para nosotros, su mayor legado siempre será el amor que le brindó a su familia y los recuerdos que atesoraremos por siempre”, señalaron.

La familia también pidió respeto y acompañamiento durante este período de duelo. “Les pedimos que nos tengan presentes en sus pensamientos y oraciones mientras afrontamos esta inmensa pérdida”, concluyó el comunicado.

La muerte de Anderson pone fin a la vida de una de las voces más reconocidas de la música country estadounidense, cuya trayectoria dejó una huella entre generaciones de seguidores del género.