Motosierra, trituradora y una influencer: el juicio que sacude Hong Kong

Una motosierra, un martillo y una picadora de carne protagonizaron este viernes el juicio por el asesinato de la modelo e influencer Abby Choi, un sórdido caso de disputas familiares que ha conmocionado la ciudad china de Hong Kong.

La policía encontró el cuerpo desmembrado de la modelo de 28 años en febrero de 2023, en una propiedad suburbana de este centro financiero donde el crimen es poco habitual.

Solo unos días antes de morir, Choi, con 140.000 seguidores en Instagram, había compartido en esa red social fotografías de la Semana de la Moda de París.

El asesinato que conmocionó la ciudad se atribuyó al exmarido de la modelo, Alex Kwong (31 años), así como a su padre Kwong Kau (68) y a su hermano Anthony Kwong (35).

Según dijo la acusación en el juicio, el motivo era una disputa económica por una propiedad de lujo por la que ella pagó más de 7,5 millones de dólares.

Los acusados, que se exponen a una condena de por vida, se declararon el miércoles no culpables en la primera jornada del juicio, que se alargará hasta diciembre.

Pero en la audiencia del viernes, repleta de detalles macabros, los fiscales los acusaron de seguir un plan "cuidadosamente pensado".

La fiscal Charlotte Draycott aseguró que Kwong y sus familiares compraron días antes las herramientas que iban a usar para descuartizar y deshacerse del cuerpo, entre ellas una trituradora de carne.

Una vecina señaló que había escuchado el ruido de una motosierra en el edificio, donde más adelante se halló una hoja de sierra con restos de carne humana, precisó.

La fiscalía también mostró al jurado un martillo que, según un informe forense, coincidía en la forma con las lesiones encontradas en el cráneo de la víctima.

En las imágenes de videoseguridad proyectadas en el tribunal, se ve a Choi subir a una de las dos furgonetas usadas por los Kwong el 21 de febrero, que luego son estacionadas cerca de la propiedad donde la policía encontró los restos el 24 de febrero.

Ese mismo día, la policía detuvo al exsuegro y al excuñado de la modelo. El exmarido, con quien tenía dos hijos, fue arrestado el 25 de febrero mientras planeaba huir de Hong Kong.