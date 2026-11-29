Ricardo Montaner, una de las voces más queridas de la canción hispana, lanzó el álbum «Sentimiento venezolano», una producción que cautivará a todos los amantes de la gaita en cualquier lugar del mundo.

Montaner, quien ha escuchado gaitas desde niño mientras vivió en Maracaibo, ha querido compartir su amor por el País que considera su terruño con un álbum novedoso armonizado con magníficos arreglos y un excelente acompañamiento musical de extraordinaria calidad interpretativa, producido por él junto aJohan Morales para el sello Montaner Legacy.

«Sentimiento venezolano» es una producción para exaltar y enriquecer aún más la multiculturalidad presente en la gaita que, aunque nació en el Zulia, es Patrimonio cultural de Venezuela y merece traspasar fronteras. Indiscutiblemente el álbum trascenderá los límites del tiempo y del espacio.

La selección de gaitas versionadas incluye 5 clásicos.: «Aquel zuliano», opera prima de Renato Aguirre dedicada a su hermano Ricardo Aguirre, el Monumental; «El negrito fullero» y «Fiesta decembrina» con la chispa y verbo criollo de Eurípides Romero; «La moza» un canto a la belleza de la mujer venezolana de Simón García y «Sin rencor» de la pluma del cabimero Neguito Borjas.

La producción cierra con «La familia» -gaita inédita como regalo de Navidad- del propio Ricardo Montaner al lado de Jorge Luis Chacin y Johan Morales.

“La familia” invita a los venezolanos a revalorizar a su estirpe; es una oda a los padres de Jesús de Nazareth, el Rey de la humanidad que, como la mayoría,desde que nació sintió el amor, protección, cariño y calidez del hogar.