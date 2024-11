$!¿Qué pasó en el Miss Universo?

Miss Universo Panamá Italy Mora fue expulsada del Miss Universo, que se celebra en México y desde entonces, una serie de acusaciones van y vienen, las cuales incluyen, en un 99.9% al manejador de la organización en Panamá, César Anel Rodríguez.

Lo primero que corrió en redes fue que Mora se había salido de la habitación para ir a la de su novio, planteamiento que fue confirmado por la modelo, quien aseguró que sí estuvo en el lugar, pero no como lo ha pintado Miss Universo.

La ex Miss alegó en un “Live” que fue descubierta porque las “chaperonas” del concurso pidieron el video de cámaras del hotel y le informaron que al día siguiente la llamarían a capítulo.

En efecto, hasta este punto coinciden todos los conocedores, pero luego es que la situación empieza a tomar forma o a salirse del cauce.

Las entrevistas

Tal fue la presión de redes sociales, inventos y rumores, que la ex Miss, quien al principio aseguró había firmado un contrato que no le permitía hablar, dejó de lado esa firma y reveló que no estaba de acuerdo con su expulsión, culpando a César Anel Rodríguez, director de Señorita Panamá y Miss Universo Panamá

En un Live con la abogada Wyznick Ortega, Mora informó que se peleó con Rodríguez desde el día uno tras ser coronada y que allí empezó su calvario, pues tuvo que pagar todo, desde sus vestidos, que le pasaba plata por Yappy, incluso, Mora alega que tiene todas las transferencias.

Así mismo, el novio de Italy Mora, Juan Abadía, también agarró micrófonos y soltó que ha pagado muchas cosas, entre ellas, un vestido de 7 mil dólares que llevó la modelo y que las sumas de dinero entregadas a Rodríguez podrían llegar a los 100 mil dólares, según esta pareja.

Rodríguez, en México

Mientras la tempestad se abrió camino en el tema de los concursos de belleza en Panamá, César Anel Rodríguez se ha quedado en México, desde donde también destituyó a Italy Mora como Miss Universo Panamá, alegando que incumplió temas que debían quedarse en la exclusividad del contrato. Desde entonces, sigue el escándalo mediático.