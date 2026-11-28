Más de 50 actividades culturales, entre conciertos, espectáculos de ballet, festivales, encendidos de árboles y presentaciones artísticas, integran la agenda navideña 2026 del Ministerio de Cultura, que se desarrollará durante diciembre y se extenderá hasta los primeros días de enero de 2027.

La programación incluye conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, presentaciones de El Cascanueces por el Ballet Nacional de Panamá y actividades de Latidos del Barrio la que ofrecerán conciertos, recitales y espectáculos en teatros, iglesias, parques, centros comerciales y espacios públicos de la ciudad capital y el interior del país.

Entre las actividades destacadas se encuentra la programación de la Orquesta Sinfónica Nacional, que durante diciembre ofrecerá 11 conciertos navideños en distintos escenarios.

La temporada comenzará el 1 de diciembre en el Instituto Superior Policial presidente Belisario Porras (ISPOL), en Gamboa; continuará el 3 de diciembre en Mall Paseo Central de Chitré y el 5 de diciembre en Panamá Viejo. También se presentará el 9 de diciembre en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 10 en el Centro de Arte y Cultura de Colón, el 12 en el templo Nuestra Señora del Carmen, en San Francisco de la Montaña, Veraguas, y el 14 en el Club Kiwanis-Santuario Nacional.

La programación sinfónica continuará el 15 de diciembre en la parroquia Señor de los Milagros, en Villa Lucre; el 16 en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Juan Díaz; el 18 en Soho City Center y el 21 de diciembre en la Plaza Catedral, en el Casco Antiguo, con presentaciones dirigidas por los maestros Ricardo Risco y Alejandro Gutiérrez.

Por su parte, la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles desarrollará una intensa agenda que incluye la Gala Banesco, el 1 de diciembre, en el Teatro Nacional, con la Orquesta y el Coro Juvenil Metropolitano; presentaciones en el encendido del arbolito del Hampton by Hilton David, el 2 de diciembre, y en Soho Mall, el 3 de diciembre.

Ese mismo día, la Orquesta de Vientos de Penonomé participará en la inauguración del Festival del Sombrero Pintado y la Orquesta y Coro Juvenil Metropolitano en un concierto de navidad por la Unión Europea, en la Iglesia del Carmen a las 7:30 p.m.

La programación continuará con conciertos navideños en Plaza Furniture, el 4 de diciembre; el Hotel Santa María y el Ministerio Fuente de Agua Viva, el 5 de diciembre; y presentaciones en Santiago, Chiriquí, Aguadulce, Panamá Oeste, San Miguelito y Darién.

Entre las citas especiales también figuran la inauguración de la sede de la Red de Orquestas en el Parque Recreativo Omar, el 9 de diciembre; la gira coral navideña en Chiriquí, del 11 al 13 de diciembre; y el concierto navideño en el Parque Omar, el 18 de diciembre.

Los conciertos y recitales se extenderán hasta el 23 de diciembre, con presentaciones en espacios como el Teatro Nacional, Mall Paseo Central de Chitré, el Parque Libertador, Soho Mall y la iglesia San Sebastián de Ocú, entre otros escenarios.

El Casco Antiguo también será uno de los puntos de encuentro para celebrar la temporada. El domingo 29 de noviembre se realizará la apertura de Casco On Ice, en la Plaza Boyacá, de 12:00 mediodía a 10:00 p.m.

La jornada incluirá el Asalto Navideño en las plazas Herrera y Boyacá, actividades de ElfOS con Canvas, el Happy Local Market, encuentros con Santa Claus y El Grinch, el espectáculo de encendido del árbol en Plaza Herrera, a las 6:30 p.m., y la presentación de Calle Latina y Casco Peatonal, a las 8:00 p.m.

Asimismo, el lunes 30 de noviembre, desde las 4:00 p.m., Ciudad de las Artes celebrará el Encendido del Arbolito con un bazar navideño y presentaciones musicales de NaviRock, Patatús Jazz y villancicos, en una tarde dedicada al encuentro familiar y la celebración de las tradiciones de esta época.

Como parte de las propuestas especiales de la temporada, el Despacho de la primera dama, el Ministerio de Cultura y Pulso Panamá presentan «Un Nacimiento en Vivo 2026», una producción de Be Brave que ofrecerá dos funciones gratuitas los días 5 y 6 de diciembre, en el anfiteatro del Parque Omar.

Esta puesta en escena invita al público a vivir una experiencia especial en torno al nacimiento de Jesús, como parte de las actividades familiares de la Navidad. Ambas funciones serán de entrada libre.

La programación también contempla festivales y actividades comunitarias, entre ellas el Festival del Manjar Blanco, en Antón; el Festival del Sombrero Pintado, en La Pintada; presentaciones de Latidos del Barrio en diferentes provincias y comunidades; noches de cine y mercaditos y ferias artesanales en el Casco Antiguo.

El Ballet Nacional también será protagonista de la temporada navideña con sus presentaciones de El Cascanueces, uno de los espectáculos clásicos más esperados de estas fiestas.

La obra tendrá funciones los días 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, y continuará su recorrido el 15 de diciembre en el Parque Omar; el 17 de diciembre, en Colón, con la participación de la orquesta Filarmónica de Panamá (FILPA); y el 19 de diciembre, en la Catedral del Casco Antiguo, acercando la magia del ballet a diferentes públicos y escenarios del país.

El musical de Erika Ender también tendrá una presentación especial abierta al público el 12 de diciembre en el Parque Omar a las 6:30 p.m.

La celebración se extenderá hasta los primeros días de enero de 2027, con actividades como la Fiesta de Año Nuevo con DJ, en el Casco Antiguo, los días 2 y 3 de enero; el Día de Reyes con Don Pablo Mures, el 6 de enero, y el Mercadito Creativo en calle Belén.

Con esta programación, el Ministerio de Cultura promueve el acceso a las manifestaciones artísticas, impulsa el talento nacional, fortalece los espacios de participación comunitaria y acerca las expresiones culturales a las familias panameñas, haciendo de la Navidad una oportunidad para compartir, disfrutar y celebrar nuestra identidad cultural.