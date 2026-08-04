Cultura

Miles de personas se despiden en Dublín del cantautor Glen Hansard

Miles de personas se despiden en Dublín del cantautor Glen Hansard
Momento de la ceremonia fúnebre de Shane MacGowan en la iglesia de San Nenagh, Irlanda, con la presencia de destacados músicos como Bono y Glen Hansard. / Foto: Captura de pantalla / Transmisión oficial
AFP
04 de agosto de 2026

Miles de personas se reunieron este martes en Dublín para el funeral del cantautor y actor irlandés Glen Hansard, fallecido la semana pasada en un accidente de moto, constató la AFP.

La ceremonia tuvo lugar en la catedral de San Patricio y fue retransmitida en pantallas instaladas en el exterior para los numerosos aficionados que acudieron a rendir un último homenaje a uno de los cantantes más influyentes de Irlanda, muerto a los 56 años.

El féretro de Hansard, decorado con flores silvestres, fue llevado a la catedral entre los aplausos del público, constató la AFP.

Dentro de la catedral, Bono, el cantante de U2, interpretó una versión recitada del éxito “Beautiful Day”, invitando a los asistentes a acompañarlo.

También se difundió un mensaje de voz de la cantante estadounidense Patti Smith, en el que ella cantaba una canción de cuna para Hansard.

Entre los otros músicos que acudieron a rendirle homenaje se encontraban Hozier, Imelda May y Jerry Fish.

Entre la multitud, muchas personas no ocultaban su emoción.

“Escucho su música desde hace mucho tiempo y he ido a verlo en concierto. Era un gran cantautor, cantante y hombre de escena, pero más aún, sus canciones transmitían mucha sabiduría y convicción”, declaró Paul McCann a la AFP.

“Era un hombre maravilloso: ayudaba a los pobres y a las personas sin hogar. Él mismo provenía de un entorno muy humilde, pero nunca olvidó de dónde venía, y ayudó a muchos jóvenes músicos a cumplir sus sueños”, añadió Siobhán O’Brien.

Con una carrera internacional de más de tres décadas en la música, el cine y el teatro, Hansard contribuyó a dar a conocer al grupo The Frames, del que fue cofundador, antes de alcanzar el éxito internacional en 2007 con la película “Once”, en la que actuó y por la que obtuvo un Óscar a la mejor canción original.

Numerosas estrellas de la música le rindieron homenaje en las redes, como Bruce Springsteen o Billie Eilish.

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