MiCultura invita al público a visitar la Feria Nacional de Artesanías en Atlapa

El Ministerio de Cultura invitó a la población a visitar la Feria Nacional de Artesanías, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Atlapa hasta este domingo 2 de agosto, donde los asistentes podrán conocer el trabajo de artesanos de todo el país.

De acuerdo con la entidad, durante el evento, los visitantes también podrán disfrutar de presentaciones musicales, degustar la gastronomía tradicional y adquirir piezas elaboradas con técnicas y saberes que forman parte del patrimonio cultural panameño.

La entrada tiene un costo de B/.3.00 para adultos y B/.1.50 para jubilados, mientras que los niños menores de 12 años y los estudiantes uniformados ingresan de forma gratuita.