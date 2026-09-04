MiCultura anuncia primer Encuentro de Bandas con Piezas de Tamboreras Panameñas en Panamá Oeste

El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció la celebración del 1.er Encuentro de Bandas con Piezas de Tamboreras Panameñas, en memoria del profesor Rufino González. La actividad, abierta al público, se realizará el sábado 19 de septiembre, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Estadio Mariano Rivera.

El director regional de MiCultura en Panamá Oeste, Abdiel Cáceres, explicó que el objetivo es fomentar el talento juvenil y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la nación.

“Las tamboreras no solo son melodías del pasado, son el latido vivo de nuestra historia, que hoy cobra fuerza en cada trompeta, clarinete y tambor”, señaló.

En la jornada participarán las delegaciones estudiantiles del Centro Educativo Altos de San Francisco, el Colegio San Martín de Porres, la Escuela Pedro Pablo Sánchez, el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera, el Instituto Ingeniero Tomás Guardia y el Colegio Moisés Castillo Ocaña, informó la institución en un comunicado de prensa.

Por su parte, la vicegobernadora de Panamá Oeste, Sara Peña, destacó la importancia de crear estos espacios para que los jóvenes se acerquen a las tradiciones nacionales y las interpreten con orgullo.

Durante el encuentro, las agrupaciones interpretarán temas icónicos del repertorio nacional como “Panamá Viejo”, “La Guaricha”, “Soy Panameño” y “Guararé”. La tamborera panameña, surgida en la década de 1930, fusionó el tamborito autóctono con el formato de banda y orquesta, por lo que MiCultura exhortó a la población a vestir sus mejores galas de panameñidad y acompañar esta gran celebración del folclore.