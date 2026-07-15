MiCultura abre concurso para diseñar el nuevo logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz

El Ministerio de Cultura (MiCultura), en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abrió el concurso para el diseño del nuevo logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Arauz (MARTA), como parte del proceso de renovación de la identidad visual de esta institución.

Las bases del certamen fueron publicadas este 15 de julio de 2026 en la Gaceta Oficial y establecen un premio único de B/.10,000 para la propuesta ganadora.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló que la iniciativa acompaña el proceso de restauración del museo y destacó el papel de estos espacios en la preservación de la historia del país.

”Los museos son la memoria de los pueblos: espacios donde el pasado conversa con el presente y donde las futuras generaciones encontrarán las claves para comprender nuestros orígenes y nuestro camino como nación”, afirmó.

Herrera indicó además que las obras de restauración del MARTA registran un avance físico del 70%.

”Esta restauración que lleva un 70% de avance físico no consiste en recuperar un edificio histórico, sino en devolver al país un espacio renovado para la investigación, la educación, el encuentro ciudadano y la difusión del conocimiento sobre nuestra historia y nuestras culturas”, expresó.

Por su parte, el director nacional de Museos, Raúl Castro Zachrisson, explicó que el objetivo de la convocatoria es que la nueva identidad gráfica del museo surja del talento nacional.

”Queremos que esa identidad nazca del talento, la creatividad y el compromiso de los panameños con su patrimonio cultural”, indicó.

Añadió que el concurso representa una oportunidad para crear un símbolo que identifique a una de las principales instituciones museísticas del país.

”Más que diseñar un logotipo, tendrán la oportunidad de crear un símbolo que representará uno de los museos más importantes de Panamá, que formará parte de nuestro patrimonio institucional por muchos años”, manifestó.

Bases del concurso

Podrán participar ciudadanos panameños por nacimiento mayores de edad y panameños naturalizados con al menos cinco años de residencia comprobada en el país.

Cada concursante podrá presentar una única propuesta, que deberá ser original e inédita. Las bases establecen que no se aceptarán diseños generados mediante aplicaciones de inteligencia artificial u otros programas similares.

Las propuestas deberán incluir una memoria descriptiva de hasta 250 palabras con la justificación histórica, el concepto del diseño y su significado simbólico, además de presentarse en formatos PDF, PNG, JPG y en el archivo editable del programa utilizado para su elaboración.

El plazo para la recepción de los trabajos vencerá el 15 de agosto de 2026 y las propuestas serán recibidas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.