$!MiAMBIENTE instala el Comité Nacional para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) instaló oficialmente el Comité Nacional para la Protección, Conservación y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas, un espacio permanente que buscará coordinar acciones interinstitucionales, brindar asesoría técnica y fomentar la participación multisectorial para impulsar la conservación de estas especies en el país.

La reunión fue presidida por la directora nacional de Costas y Mares de MiAMBIENTE, Digna Barsallo, quien destacó que la conformación del comité representa un paso clave para la implementación de la Ley 371 de 2023, que establece la protección de las tortugas marinas y sus hábitats, del Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Panamá. “Hoy damos un paso muy importante al conformar formalmente este comité, que será un espacio permanente de coordinación, asesoría técnica y trabajo institucional para impulsar la conservación de las tortugas marinas en Panamá”, expresó Barsallo.

En la primera sesión se definieron los lineamientos para elaborar el reglamento interno que regirá su funcionamiento. Dicho mecanismo se plantea de forma participativa, transparente e inclusiva, con la posibilidad de sumar nuevos actores. MiAMBIENTE presentó, además, herramientas clave como la actualización del Plan Nacional de Monitoreo de Tortugas Marinas, un nuevo formulario estandarizado y el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo.

Durante el encuentro también se abordaron amenazas prioritarias para estas especies, tales como el impacto de la contaminación lumínica en las playas de anidación, el tránsito de vehículos en las costas y la creciente presencia de perros y coyotes, factores que afectan a hembras, nidos y crías. Con la instalación de este órgano, Panamá avanza hacia una gobernanza articulada entre instituciones públicas, sociedad civil, la academia y sectores productivos para garantizar la protección de las tortugas marinas en cumplimiento del marco legal vigente.

El comité está integrado por representantes de FUNDAT, PROMAR, la Red Panatortugas, FEPACOIBA, CRECOBIAN, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Ministerio de Educación (MEDUCA), la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y MiAMBIENTE.