MiAmbiente instala binoculares panorámicos en el Parque y Reserva Biológica de Campana

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad instaló dos primeros binoculares panorámicos en puntos estratégicos del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana.

La iniciativa forma parte del proyecto de apoyo a la conservación del patrimonio natural y cultural, enfocado en las mejoras de los diversos miradores, áreas de uso público de esta área protegida, según MiAmbiente.

Explicaron que, “estos artefactos permitirán a los visitantes disfrutar de la vista del majestuoso Cerro Campana, así como de las montañas y bosques que caracterizan esta importante área turística”.

La tecnología con la que cuentan estos modernos binoculares permite visualizar desde los miradores, la mágica vista de la Bahía de Chame y sus extensos manglares, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.

MiAmbiente busca con la colocación de estos lentes potentes, fortalecer las acciones que promuevan el ecoturismo responsable, la educación ambiental y el disfrute ordenado de esta Área Protegida.