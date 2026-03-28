Met de Nueva York inaugurará la mayor exhibición de Rafael en EEUU

Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y ahora Rafael: el prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) dedicará una retrospectiva al tercero de los grandes maestros del Renacimiento italiano.

La exhibición, que abrirá el domingo, sigue el viaje de Raffaello di Giovanni Santi desde su natal Urbino, en el centro de Italia, hasta la corte papal en Roma antes de su muerte en 1520, a los 37 años.

Incluye la primera pintura que completó él solo, así como tapices diseñados para la Capilla Sixtina.

Carmen Bambach, especialista en el Renacimiento italiano, curó 175 trabajos de Rafael para la primera gran exposición dedicada al pintor en Estados Unidos.

“Si solo vemos sus pinturas, vemos esta belleza suprema, sublime y perfecta”, dijo a la AFP.

Al ubicarla junto con los bocetos, los visitantes del Met podrán entender mejor el proceso creativo de Rafael.

“Son muy íntimos. Realmente parece que estamos ahí mismo, mirando por encima de su hombro y viéndolo probar cosas”, afirmó Bambach.

Las figuras humanas retratadas por Rafael sirvieron como “modelo durante 300 años” para generaciones de artistas.

“Es a través de estos dibujos que vemos cómo piensa, que vemos que es un artista que trabaja muy duro, que es muy disciplinado, un artista que calcula cada aspecto de sus composiciones”, anotó.

La actriz Isabella Rossellini prestó su voz para una guía en audio para la exhibición, que reúne trabajos de museos en todo el mundo, incluido el Louvre de París.

“Rafael: poesía sublime” se podrá visitar hasta el 28 de junio de 2026.