Mayer Mizrachi cenó con Rosa Beatriz, ganadora de la rifa “Una noche con Mayer”

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, compartió la noche del viernes 23 de octubre una cena con Rosa Beatriz, la joven residente de Juan Díaz de Antón, provincia de Coclé, quien resultó ganadora de la rifa “Una noche con Mayer”.

La joven, quien obtuvo el premio con un solo boleto, asistió al encuentro acompañada de una persona de su elección, como parte de la experiencia ofrecida por el alcalde capitalino.

La velada también contó con la presencia de Clarissa Molina, presentadora de Univisión, quien se unió a la cena y compartió el encuentro con Mizrachi y la ganadora.

La rifa formó parte de la iniciativa vinculada a “Chantin pa’ la gente”, programa impulsado por la Alcaldía de Panamá para apoyar a familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre en las provincias centrales.