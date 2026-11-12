Más de 35 estudiantes comparten sus logros en el Palacio de Las Garzas

Más de 35 estudiantes que participaron en el Concurso Nacional Pictórico, de Oratoria y Dramatización de la Asociación de Damas Guadalupanas fueron recibidos este jueves en el Palacio de Las Garzas, donde el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, les entregó certificados de reconocimiento por su desempeño académico.

Los alumnos llegaron acompañados de sus profesores y representantes de la asociación, que organiza este certamen desde 1985 como una iniciativa para promover el arte, la cultura, la creatividad y los valores entre niños y jóvenes de diferentes puntos del país.

Durante el encuentro, realizado en el Salón Amarillo, Orillac destacó la importancia de estos espacios para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y encuentren oportunidades para fortalecer su formación.

“Este concurso se lleva a cabo desde 1985, promoviendo el arte, la cultura, la creatividad y el desarrollo de valores en la juventud; y no solo permite a los estudiantes que descubran y fortalezcan sus talentos, sino que les brinda nuevas oportunidades para construir un futuro mejor”, expresó el ministro.

Orillac también señaló que los certificados reconocen el esfuerzo de los estudiantes y el respaldo de sus familias. En ese sentido, agradeció a la Asociación de Damas Guadalupanas por su trabajo en el ámbito educativo y social, labor que desarrolla desde 1949.

El ministro transmitió además el agradecimiento del presidente José Raúl Mulino a los miembros de la organización por su dedicación a la educación y al bienestar social.

La actividad concluyó con un recorrido guiado por los principales salones del Palacio de Las Garzas. Durante la visita, los estudiantes conocieron parte de la historia del país vinculada a las instalaciones de la Presidencia de la República y luego compartieron un refrigerio.