Más de 2,000 personas disfrutaron de la pantalla gigante de los Premios Juventud en el Complejo Roberto Kelly

El Complejo Deportivo Roberto Kelly se convirtió ayer en el epicentro del entretenimiento en Panamá Este, al recibir a más de 2,000 personas que asistieron de manera gratuita para disfrutar de la transmisión en pantalla gigante de los Premios Juventud.

Conforme al reporte de la Alcaldía de Panamá, el evento no solo ofreció la esperada premiación internacional, sino que también incluyó presentaciones de artistas nacionales y actividades para toda la familia, generando un ambiente festivo y de integración comunitaria.

“El evento fue un éxito total, demostrando la gran acogida que tienen las iniciativas que acercan cultura, música y diversión a las comunidades. La masiva asistencia y el ambiente festivo consolidan al Complejo Roberto Kelly como un espacio de integración y disfrute para los residentes de Panamá Este”, sostuvo la Alcaldía.