Marcos Villalobos presenta P7 Canciones donde todo fluye sin límites

Marcos Villalobos, originario de Chihuahua, México, lanza P7, su nuevo bundle que presenta dos canciones que destacan el continuo proceso del artista por mostrar su talento y versatilidad.

La primera canción que encontramos en el bundle es “614”. Después de arrasar con “La Pantera”, Marcos Villalobos y Alan Arrieta regresan con este corrido que no solo representa de dónde vienen... sino cómo están viviendo ahora.

El track se mete de lleno en la vida nocturna: mujeres, billetes, excesos y ese ambiente donde todo fluye sin límites. Inspirado en la clave telefónica lada de Chihuahua, “614” convierte el origen en un símbolo de poder, dejando claro que lo que antes era un sueño ahora es rutina.

La canción pinta escenas de antro, luces bajas y fiesta sin pausas donde el dinero no deja de circular, las miradas pesan y la vibra es completamente desinhibida.

Entre líneas, también se asoma ese lado más oscuro y riesgoso del lifestyle, sumando tensión y autenticidad al relato.

Musicalmente, este corrido se siente más pesado, más envolvente, con una actitud segura que refleja el momento que viven ambos artistas. La química entre Marcos y Alan evoluciona: suenan más sólidos, más cómodos, más peligrosos.

Acompañando al tema, aparece “Summer Love”, una canción romántica que nos transporta al verano y nos permite echar un vistazo al amor que Marcos vive con su novia, la influencer Carol Castro.