Manuel Turizo presenta su esperado cuarto álbum de estudio “201”

Manuel Turizo, el artista nominado al Latin GRAMMY y reconocido por alcanzar certificaciones de Platino en Estados Unidos, presenta su cuarto álbum de estudio titulado 201. Este nuevo proyecto, bajo el sello La Industria INC. a través de Sony Records, rinde homenaje al apartamento número 201 en el que vivió durante su infancia en Montería, Colombia. Con 201, Turizo reafirma su capacidad para romper barreras musicales al fusionar géneros y explorar nuevas facetas de su versatilidad artística.

“Con 201 quise explorar nuevos sonidos sin perder la esencia de la música que me formó”, comparte Manuel Turizo. “Es un álbum que refleja dónde estoy en mi vida, tanto a nivel personal como artístico”.

Este trabajo incluye 12 canciones que llevan a los oyentes por una travesía sonora cargada de ritmos urbanos, influencias tropicales latinas y sonidos innovadores. 201 subraya la habilidad única de Manuel para crear éxitos que trascienden géneros, manteniéndose fiel a sus raíces colombianas.

El álbum cuenta con colaboraciones destacadas de grandes nombres de la música latina actual. Entre ellas, Kapo aporta su estilo característico en “Qué Pecao”; Elder Dayán Díaz imprime su sello “vallenatero” en la emotiva “La Ex de Mi Amigo”; Yandel se une a Turizo en la explosiva “Mamasota”; el éxito “De Lunes a Lunes” con Grupo Frontera; el vibrante tema “Bahamas” junto al español Saiko; y “Yo No Me Vuelvo a Enamorar,” con un toque electrónico del brasileño Alok.

El proceso creativo de 201 involucró a Julián Turizo, hermano del cantante, y a reconocidos productores como Edgar Barrera (nominado al GRAMMY), Slow Mike y Botlok. El álbum es una muestra del compromiso de Turizo por empujar los límites de la música latina, manteniéndose fiel a su visión artística.

El lanzamiento de 201 llega en un momento cumbre para Manuel Turizo. Su éxito global “La Bachata” (2022) se ha convertido en la canción solista latina más reproducida de la historia, con casi 2 mil millones de reproducciones en Spotify, logrando certificación de Platino en Estados Unidos y 26X Platino Latino. Además, sus colaboraciones con Marshmello en “El Merengue” y Shakira en “Copa Vacía” han dominado los listados y las radios a nivel mundial. Actuaciones en vivo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y eventos de alto perfil como el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s y los Billboard Latin Music Awards consolidan a Turizo como una estrella global. Su impacto trasciende la música, destacándose también en la moda con colaboraciones junto a Dior, Balmain y Fendi.

Lista de canciones de 201

1. “Qué Pecao” ft. Kapo

2. “Sigueme Besando Así”

3. “A Nombre Tuyo”

4. “La Ex de Mi Amigo” ft. Elder Dayán Díaz

5. “Plata Pa Gastar”

6. “Enhorabuena”

7. “De Lunes a Lunes” with Grupo Frontera

8. “Yo No Me Vuelvo a Enamorar” ft. Alok

9. “Mirando Al Techo”

10. “Mamasota” ft. Yandel11. “Bahamas” ft. Saiko12. “Dios Te Cuide”