Macaracas celebra la III versión del Encuentro Folklórico del Canajagua

Del 2 al 6 de enero, el distrito de Macaracas celebró la III versión del Encuentro Folklórico del Canajagua, una festividad que reunió música, danza, saberes ancestrales, religiosidad popular y tradiciones que forman parte de la identidad cultural panameña.

Durante cinco días, comunidades, portadores de tradición, agrupaciones folklóricas y visitantes participaron en una programación que promovió la transmisión cultural y el encuentro familiar, fortaleciendo el orgullo por las costumbres del Azuero.

Entre las actividades más destacadas estuvo el Desfile de Carretas, con polleras, carrozas, delegaciones folklóricas, música típica y gastronomía, en el que participaron la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, como abanderada, y el director Nacional de Folklore, José Alberto Sosa, junto a autoridades locales y el pueblo de Macaracas.

Benedetti señaló que “este encuentro es una muestra viva de cómo las comunidades mantienen y transmiten sus tradiciones. Desde el Ministerio de Cultura acompañamos al pueblo de Macaracas porque aquí la cultura se vive, se comparte y se enseña de generación en generación”. Además, destacó que “el festival fortalece la identidad cultural, promueve el turismo y dinamiza la economía local”.

Como parte de la agenda cultural, se realizó el VI Concurso de Acordeón Don Daniel Dorindo Cárdenas, con más de 16 concursantes, premiando a Ramón Saldaña (1º), Nieves Pereza (2º) y César Fuentes (3º).

La programación incluyó la Junta de Embarra, que reunió a familias a orillas del río con música típica, tamboritos y gastronomía local, mientras niños y jóvenes participaban en la construcción de la casa de quincha, prácticas inscritas por la UNESCO en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere Salvaguardia Urgente.

El evento concluyó el 6 de enero con el Drama de los Santos Reyes Magos, una manifestación teatral que representó la fe, memoria colectiva y herencia cultural del pueblo santeño.