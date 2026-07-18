Lyon La F lanza “Sexy Loba”

Lyon La F (@lyonlaf) presenta “SEXY LOBA”, un nuevo sencillo que apuesta por un reggaetón envolvente, sensual y directo, inspirado en una mujer que domina el juego de la seducción sin perder su independencia.

Producida por Nacho G Flow, la canción cuenta la historia de una “loba” moderna que cautiva a quienes la rodean, disfruta la emoción de la conquista y deja claro que no busca compromisos.

El lanzamiento llega en un momento clave para el artista chileno, quien continúa consolidando su crecimiento dentro de la nueva generación del urbano latino. Ganador del Premio Junta como Rookie del Año, Lyon La F ha llamado la atención por combinar el sonido clásico del reggaetón con una propuesta fresca y letras que buscan dignificar a la mujer.

Su éxito “Deja Que el Mundo Se Acabe” ya supera los 50 millones de reproducciones, mientras que colaboraciones junto a King Savagge y Marcianeke han ampliado su alcance en la escena urbana.

”SEXY LOBA” marca el comienzo de una nueva etapa para Lyon La F y sirve como adelanto de su próximo EP, “Ausencias”, un proyecto del que el artista revelará más detalles en las próximas semanas.

”SEXY LOBA” ya está disponible en todas las plataformas digitales junto a su videoclip oficial.