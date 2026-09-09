Cultura

Luis Fonsi anuncia Mar Ifinito World Tour 2027

Luis Fonsi anuncia Mar Ifinito World Tour 2027
Notistarz
09 de septiembre de 2026

Luis Fonsi onfirmó oficialmente el inicio de su nueva gira mundial, Mar Ifinito World Tour 2027, que recorrerá Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

El tour comenzará el 20 de febrero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con boletos disponibles desde mañana a las 10:00 a.m. (hora local) en ticketera.com. Nuevas fechas y ciudades serán reveladas semanalmente en sus redes sociales.

El nombre de la gira refleja una conexión personal y universal. Para Fonsi, el mar simboliza unión y trascendencia, además de tener un significado íntimo: las letras “MAR” representan las iniciales de su esposa Águeda y sus hijos Mika y Rocco. “El mar siempre ha sido parte de mí... ‘Mar Infinito’ representa lo recorrido, lo que queda por descubrir y la emoción de regresar a casa”, expresó el artista.

El anuncio llega en un momento clave de su carrera. Este año, Fonsi logró dos números uno en radio con Cambiaré y Me Despido, reafirmando su versatilidad entre baladas y ritmos bailables. Cambiaré alcanzó el primer lugar en los listados Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard, mientras que Me Despido lideró en Argentina y Chile a pocas semanas de su lanzamiento.

El repertorio de la gira incluirá clásicos como Imagíname Sin Ti, No Me Doy por Vencido, Échame la Culpa y Despacito, junto a sus éxitos recientes. La producción promete ser la más ambiciosa de su trayectoria, con tecnología avanzada, iluminación de gran formato y una puesta en escena diseñada para llevar cada canción a una nueva dimensión.

Con Mar Ifinito World Tour 2027 , Luis Fonsi se prepara para celebrar su legado y proyectar su música hacia nuevas audiencias en todo el mundo.

Tags:
luis fonsi
|
México
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR